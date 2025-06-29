الشيخ نعيم قاسم: ستنتصر إيران لأنها صاحبة حق ومعتدى عليها

وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة خاصة لموقع العهد الإخباري إن إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية.

وتابع إن إيران لديها شعب متماسك ترك خلافاته ليكون موحَّدا في مواجهة العدوان الأميركي ~الإسرائيلي.

وأضاف، إنَّ تهديد ترامب باغتيال السيد خامنئي (دام ظله) عمل دنيء وفي الوقت نفسه دليل ضعف.

وأوضح أن ترامب جاهل لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهل للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات.

وأضاف، إن الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدا لأن المنطقة بأكملها في خطر.