استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية في بلدة شقرا جنوب لبنان

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن أنّ طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أنّ فرق الإسعاف تدخّلت فور وقوع الغارة، وعملت على نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية عن استهدف العدو الاسرائيلي صباح اليوم الخميس جرافة "bob cat" عند مفرق برعشيت- شقرا جنوبي لبنان.

ويواصل كيان الاحتلال الصهيوني خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.