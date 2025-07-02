الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام بعد 30 عاما من الصراع

وتم توقيع الوثيقة بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايومبا ووزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي.

ويتضمن الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر، أحكاما حول احترام وحدة الأراضي وتحظر الأعمال العسكرية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ودمجها المشروط، وإنشاء آلية مشتركة لتنسيق القضايا الأمنية.

كما اتفق الطرفان على تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا، وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي. ودخل الاتفاق حيز النفاذ فور توقيعه من قبل الطرفين.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثين عاما من الصراع الذي اندلع عام 1994 وخلف آلاف القتلى من الجانبين.