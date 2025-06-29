صادرات النفط الإيراني إلى الصين تسجل أعلى مستوياتها في يونيو 2025

وقد بلغ معدل واردات الصين من النفط الإيراني، خلال الفترة من 1 إلى 20 يونيو، 1.8 مليون برميل يوميًا، وهو رقم قياسي جديد يعكس ازدهارًا في التعاون النفطي بين طهران وبكين.

وأظهرت بيانات شركة "كپلر" أن متوسط الواردات اليومية في الفترة من 1 إلى 27 يونيو وصل إلى 1.46 مليون برميل، بزيادة قدرها 500 ألف برميل عن شهر مايو، أي بنسبة نمو تقارب 46%.

ويعود هذا الارتفاع اللافت إلى إقبال المصافي الصغيرة والمستقلة في الصين، المعروفة باسم "تي‌بات"، على شراء النفط الإيراني بسبب انخفاض أسعاره، إضافة إلى حاجتها لملء الاحتياطات الاستراتيجية استعدادًا لفصل الصيف، حيث يبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

كما ساهم ارتفاع شحنات النفط الإيراني في مايو 2025، في تسريع وتيرة تسليم الشحنات خلال يونيو، في حين عزّز انخفاض الأسعار في شهري أبريل ومايو دافع بكين لتخزين كميات أكبر من الخام.

اللافت أن صادرات إيران النفطية سجّلت قفزة بنسبة 44٪ خلال الأسبوع الأول من العدوان العسكري الذي شنّه كيان الاحتلال على إيران مطلع يونيو، وسط توقّعات من المحللين بأن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الأسابيع القادمة.