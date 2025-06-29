"البعوضة القاتلة".. سلاح صيني لا تستطيع رؤيته!

وكشف تقرير بثته قناة CCTV 7 العسكرية التابعة لتلفزيون الصين المركزي عن هذه الطائرة المصغرة، إلى جانب مجموعة من الابتكارات التقنية الحديثة التي تطورها الجامعة، بما في ذلك روبوتات تشبه البشر وطائرات مسيرة صغيرة يصعب رصدها بالعين المجردة.

وأظهر التقرير الطالب "ليانغ هيكسيانغ" وهو يعرض الطائرة المصغرة بين أصابعه، موضحا أن هذه الطائرات الصغيرة مثالية لأعمال الاستطلاع والمهام الخاصة في ساحات القتال.

الطائرة تتميز بجناحين صغيرين يشبهان ورقتين على جانبي جسم نحيل، مدعومة بثلاث أرجل دقيقة تساعدها على التوازن والتحكم.

تصميم هذه الطائرة يمثل تحديا كبيرا، إذ يتطلب دمج تقنيات متقدمة في مساحة صغيرة للغاية، وهو ما يتطلب تعاونا متعدد التخصصات بين هندسة الأجهزة الدقيقة، وعلوم المواد، والإلكترونيات الحيوية، وهندسة التحكم.

كما عرض التقرير نموذجا آخر للطائرة مسيرة تعمل بأربعة أجنحة يمكن التحكم فيها عبر الهاتف الذكي، ما يمنحها قدرة تحليق مستقرة ودقيقة حتى في البيئات المعقدة.

يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية دعم الصين القوي لصناعة الطائرات المسيرة، من خلال إعفاءات ضريبية، وتمويل، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة، بهدف تعزيز موقعها في سوق الطائرات المسيرة العالمي المتسارع.

وفي سياق مشابه، استثمرت دول أخرى مثل الولايات المتحدة في تطوير طائرات مسيرة مصغرة لأغراض عسكرية، كما أظهرت أبحاث جامعية مثل جامعة هارفارد تطوير طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات تجمع بين الطيران والسباحة والالتصاق بالأسطح.

ولا تقتصر فوائد هذه الروبوتات المجهرية على المجال العسكري، بل تمتد إلى الطب عبر تطوير روبوتات دقيقة للجراحة والعلاج، فضلا عن استخدامها في مراقبة البيئة والزراعة، مما يجعلها محركا رئيسيا للابتكار في المستقبل القريب.