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لبنان.. شهيدان في غارة مُسيّرة إسرائيلية على بلدة محرونة الجنوبية

لبنان.. شهيدان في غارة مُسيّرة إسرائيلية على بلدة محرونة الجنوبية
السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

ارتقاء شهيدين وجرح آخر في إثر غارة من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونة جنوبي لبنان.

ارتقى شهيدان، رجل وامرأة، وأُصيب آخر، اليوم السبت، جراء غارة من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونة جنوبي لبنان.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ الفتاة استشهدت متأثرةً بإصاباتها البليغة في غارة الاحتلال في بلدة محرونة، حيث صودف مرورها هي وزوجها أثناء الغارة، ما أدّى إلى اصطدام سيارتهما بحاجز إسمنتي لحظة وقوعها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي وقتٍ سابق يوم السبت، ارتقى شهيد في إثر غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية أيضاً استهدفت سيارة في بلدة كونين، جنوبي البلاد.

وكانت طائرة محلّقة إسرائيلية قد ألقت قنبلة بالقرب من أحد المواطنين في أطراف بلدة كفركلا.

يأتي ذلك في إطار اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على المناطق الجنوبية، ما يُسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، في انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

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