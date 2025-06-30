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فاينانشال تايمز: اليورانيوم الإيراني لم يكن موجوداً في فوردو

فاينانشال تايمز: اليورانيوم الإيراني لم يكن موجوداً في فوردو
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

في الوقت الذي تدعي فيه السلطات الأمريكية أنها دفنت اليورانيوم المخصب تحت الأنقاض أثناء الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قالت صحيفة بريطانية أن هذه الاحتياطيات نُقلت إلى مواقع مختلفة، دون ان تكشف عن مصادر معلوماتها.

واوردت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصدر مطلع (لم تسمه) أن احتياطيات اليورانيوم الإيراني لم تكن مركزة في فوردو، بل كانت موزعة على مواقع مختلفة، وفق الصحيفة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح في مقابلة مع سي بي إس نيوز قائلاً: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد الآن، أو ما إذا كانت بعضها - كما تعلمون - قد تأثرت خلال الأيام الـ12 للهجوم."

وأضاف: "لذا من الممكن أن يكون جزء منها قد دُمر خلال الهجمات، بينما نُقل جزء آخر."

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وقد ادعى مسؤولون أمريكيون، بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم الأمريكي على منشآت إيران قد قضى على قدرات البلاد النووية. لكن المحللين والخبراء أكدوا أن القدرات النووية الإيرانية ما زالت قائمة، ولم يتضرر سوى جزء منها يمكن استعادته بعد فترة من الزمن.

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