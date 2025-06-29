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"مصائد الموت" في غزة تحصد أرواح 580 شهيدًا من منتظري المساعدات

الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على منتظري المساعدات، بلغ نحو 580 شهيداً و4216 إصابةً و39 مفقوداً.

وأدان “الإعلام الحكومي”، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المُجوّعين المدنيين.

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.

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وطالب “الإعلام الحكومي”، المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وارتقى، منذ فجر اليوم الأحد، 88 شهيداً و365 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء قصف الاحتلال على القطاع، بينهم 18 شهيدا من منتظري المساعدات.

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