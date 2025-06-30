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من وراء الستار إلى خط النار.. واشنطن شريك في العدوان على السيادة الإيرانية!

الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد د. يحيى حرب الباحث السياسي أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك الذي خُطط ونُفذ بالاشتراك، وجرت محاولة استثمار نتائجه بالتعاون بين الطرفين العدوانيين، أصبح أمراً لا يحتاج إلى دليل إلا للمكابرين الذين لا يريدون الاقتناع.

وأشار حرب إلى أن كل ما لدى"إسرائيل" هو أمريكي بنسبة 100%: من السلاح إلى التجهيزات إلى الحماية الدولية، وصولاً إلى النتائج التي وصلنا إليها من مشاركة أمريكية فعالة وأساسية في الضغط على المواقع النووية.

وأوضح حرب أن المسألة الأخرى الأساسية والمهمة، هي أن الخداع الأمريكي لا يتوقف ولم يتوقف. لماذا أقول هذا؟ لأننا والتجربة العملية علمتنا - سواء من خلال ممارسات الكيان الإسرائيلي في غزة أو الممارسات الأمريكية على الصعيد الإقليمي - أن هؤلاء يوجهون ضرباتهم ثم يحاولون استثمار النتائج سريعاً، وإذا فشلوا يخططون لضربة أخرى. هذا هو منهجهم.

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واعتبر حرب انهم لا يتفاوضون لإيجاد حل تسووي. التسوية تعني الاعتراف المتبادل، والاعتراف بحقوق الآخرين. هؤلاء لا ينطلقون من هذه المبادئ إطلاقاً. يجب ألا نخدع أنفسنا - هم يريدون الاستسلام، وهذا الأمر واضح على مستوى إيران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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