حماس تحذر.. تواصل عمليات تطهير عرقي للإحتلال في غزة أمام أنظار العالم

وقالت "حماس" في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات مدنية على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، من بينهم نازحون فروا من القصف المستمر شرق المدينة.

وأشارت الحركة إلى أن الغارات تركزت أيضا على مستودعات توزيع المساعدات وخيام النازحين ومراكز توزيع الطعام، إلى جانب استهداف الأحياء السكنية في شرق ووسط المدينة، مما أسفر عن دمار واسع وخسائر في صفوف المدنيين.

وأدانت "حماس" بشدة تصرفات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ووصفت قيادته بأنها "مجرم حرب" يتصرف بوحشية ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي للتحرك الفوري لوقف هذا العدوان المتواصل.

كما جددت الحركة دعوتها إلى أحرار العالم للتحرك بجدية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات الإبادة والاستئصال التي تستهدف المنطقة بأسرها.