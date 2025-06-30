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صحيفة صهيونية تكشف عن 41,550 مطالبة تعويض نتيجة الحرب مع إيران

صحيفة صهيونية تكشف عن 41,550 مطالبة تعويض نتيجة الحرب مع إيران
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، في تقرير حديث، عن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الحرب الأخيرة مع إيران، مشيرةً إلى أن عدد مطالبات التعويض المقدّمة حتى الآن بلغ 41,550.

ووفقاً للبيانات، فإن النسبة الأكبر من الأضرار تتعلق بالمباني، حيث تم تسجيل 32,975 مطالبة بسبب أضرار مباشرة في المنازل والمنشآت.

كما تم تسجيل 4,456 مطالبة بسبب أضرار لحقت بالأجهزة المنزلية والمعدات الإضافية، بالإضافة إلى 4,119 مطالبة تتعلق بأضرار في المركبات.

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وبحسب التقديرات الأولية، فإن الكلفة المباشرة للأضرار تجاوزت 5 مليارات شيكل ( تقريباً 1.5 مليار دولار)، في حين لا تزال آلاف المطالبات قيد المعالجة أو في طريقها للتقديم.

من جهة أخرى، بلغ عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم بسبب الدمار نحو 18,000 مستوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على تقييم المزيد من الأضرار، مع توقّعات بزيادة في حجم المطالبات خلال الأسابيع المقبلة.

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