صحيفة صهيونية تكشف عن 41,550 مطالبة تعويض نتيجة الحرب مع إيران

ووفقاً للبيانات، فإن النسبة الأكبر من الأضرار تتعلق بالمباني، حيث تم تسجيل 32,975 مطالبة بسبب أضرار مباشرة في المنازل والمنشآت.

كما تم تسجيل 4,456 مطالبة بسبب أضرار لحقت بالأجهزة المنزلية والمعدات الإضافية، بالإضافة إلى 4,119 مطالبة تتعلق بأضرار في المركبات.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن الكلفة المباشرة للأضرار تجاوزت 5 مليارات شيكل ( تقريباً 1.5 مليار دولار)، في حين لا تزال آلاف المطالبات قيد المعالجة أو في طريقها للتقديم.

من جهة أخرى، بلغ عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم بسبب الدمار نحو 18,000 مستوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على تقييم المزيد من الأضرار، مع توقّعات بزيادة في حجم المطالبات خلال الأسابيع المقبلة.