تصعيد عسكري في سوريا.. 6 غارات إسرائيلية خلال حزيران

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت الغارات الإسرائيلية 10 أهداف، حيث أسفرت غارتان في ريف دمشق عن مقتل شخص مجهول الهوية وإصابة اثنين، بالإضافة إلى استهدافات في القنيطرة ودرعا.

وتفصيلًا، شهدت الأيام الأولى من يونيو سقوط قذيفتين في أراض زراعية بين قريتي كويا ومعرية، تلاها تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على مواقع متعددة، بما في ذلك تل الشعار وتل المال والفوج 175 في بُصرى. كما تم رصد قصف مدفعي من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في تل أحمر غربي، الذي استهدف موقعًا بين بلدتي بريقة وكودنة.

وفي حادثة أخرى، قُتل شخص جراء استهداف إسرائيلي لطائرة مسيرة قرب مزرعة بيت جن، حيث كانت السيارة المستهدفة تقل ثلاثة أشخاص. يُرجح أن هذه الهجمات تأتي في سياق التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مع القذائف الصاروخية التي أُطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

تستمر الأوضاع في سوريا بالتدهور، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويثير القلق من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي.