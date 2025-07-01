ليبرمان: المواجهة القادمة مع إيران ستكون أصعب

وقال بيبؤمان: "إيران عازمة على الانتقام. المواجهة القادمة مع إيران ستكون أكثر صعوبة وتعقيدًا"، زاعما "لقد تضرر البرنامج النووي الإيراني بشدة، لكنه لم يُدمّر بعد، ويمكنهم إعادة بنائه"حسب تعبيره.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في مقابلة مع "سي بي أس" الأميركية: العودة إلى التفاوض تحتاج أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا.

وأضاف: إن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً، وقال: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف.