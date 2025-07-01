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تزامنا مع تدريبات ليلية..

'التحالف الأمريكي' يستقدم تعزيزات لقاعدته في ريف الحسكة

'التحالف الأمريكي' يستقدم تعزيزات لقاعدته في ريف الحسكة
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

دخل رتل عسكري مكوّن من 24 شاحنة، إلى قاعدة قسرك التابعة لـ”التحالف الأمريكي” في ريف الحسكة، قادماً من منطقة كردستان العراق، وتضمّن الرتل صهاريج وقود، وشاحنات مغطاة بأقمشة سوداء، إضافة إلى شاحنات أخرى محملة بصناديق مغلقة.

من جهة أخرى، شهدت القاعدة تدريبات عسكرية ليلية، تمثلت في إلقاء قنابل ضوئية وتدريبات على الأسلحة الخفيفة “كلاشنكوف”.

ويأتي ذلك في وقت تُواصل فيه أعمال توسعة وتطوير داخل القاعدة، بهدف رفع قدرتها الاستيعابية وتحديث منشآتها، وسط معلومات تفيد باعتمادها من بين أهم القواعد في المنطقة.

ورصد المرصد السوري في 24 حزيران الفائت، دخول رتل عسكري تابع لقوات “التحالف الأمريكي”، مكوَّن من 30 شاحنة تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، إلى الأراضي السورية، قادماً من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، لقاعدة قسرك في ريف الحسكة.

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ووفقاً للمعلومات، فإن الشاحنات كانت محمّلة بصهاريج وقود، وصناديق مغلقة، بالإضافة إلى كتل إسمنتية، في إطار العمليات اللوجستية التي تجريها قوات “التحالف الأمريكي” لتعزيز قواعدها في شمال شرقي سوريا.

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