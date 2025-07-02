السفارة الايرانية لدى الرياض تفتتح سجل التعازي لشهداء العدوان الصهيوني

وحضر سفراء ودبلوماسيون وملحقون عسكريون ومسؤولون من وزارة الخارجية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، الى السفارة الإيرانية، ووقعوا سجل التعازي ، وأعربوا عن تعاطفهم وتعازيهم لحكومة وشعب إيران، ولأسر شهداء وجرحى الحرب التي فرضها كيان الاحتلال الصهيوني.

وأعرب بعض المشاركين في المراسم، في حديث مع علي رضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن أسفهم وتعاطفهم، وعبروا عن اشادتهم بصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقاومتها، وإدانوا اعتداءات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

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يذكر انه في 13 يونيو/حزيران، استهدف الكيان الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز طبية ومستشفيات، بالإضافة إلى مناطق سكنية في البلاد.

وفي هذا العمل الإرهابي، استشهد عدد من كبار قادة وكوادر القوات المسلحة والعلماء النوويين والمدنيين.

واستمرارًا لهذا العدوان، انضمت اميركا أيضًا إلى حرب الكيان الصهيوني على إيران صباح الأحد 22 حزيران بشن هجوم مباشر على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الايرانية فقد استشهد أكثر من 950 مواطناً من ضمنهم 140 طفلا وسيدة، في هذه الهجمات وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين.

ونتيجة للضربات الصاروخية الساحقة التي وجهها القوات المسلحة الايرانية لمختلف انحاء الارض المحتلة خاصة تل ابيب وحيفا، فقد اضطر الكيان الصهيوني للقبول بوقف اطلاق النار الذي اعلنه الرئيس الاميركي بعد 12 يوما من العدوان، حيث اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية انها سوف تتوقف عن الرد لو توقف العدوان.