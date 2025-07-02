تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في الصومال وسط ظروف غامضة! + فيديو

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن المروحية كانت تقل ثمانية أفراد أثناء تحطمها أثناء الهبوط، مشيرة إلى أن الحريق الناتج عن الحادث جرى احتواؤه سريعا.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك إصابات بين ركاب الطائرة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من متحدث باسم بعثة الاتحاد الإفريقي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

من جهته، صرح موظف في مطار مقديشو لوكالة "رويترز" قائلا "سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب تغطي الهليكوبتر بالكامل... لم نكن نعرف ما إذا كانت تهبط أو تقلع في ذلك الوقت".

وتضم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أكثر من 11 ألف جندي، مهمتهم دعم الجيش الوطني الصومالي في مواجهة حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة، التي ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابية وتسعى منذ حوالي 20 عاما للإطاحة بالحكومة وإقامة حكمها الخاص بالتنظيم.