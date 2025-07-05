كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين في غزة في الحصول على المياه!

أزمة المياه باتت خطراً يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين في مناطق المواصي والنزوح تحديداً غرب مدينة خان يونس، حيث نتواجد بجانب إحدى محطات تحلية المياه وتوزيعها على النازحين في هذه المناطق.

وقال مراسلنا محمد أبو عبيد في غزة :"إذا أردنا أن نتحدث عن واقع المياه، فهناك صعوبة كبيرة جداً في حصول المواطنين والنازحين على المياه الصالحة للشرب تحديداً، والصالحة للاستخدام بشكل عام. هذا الحاج أحد الذين يعانون بشكل كبير جداً من الحصول على المياه.

وقال رجل مسن فلسطيني:" المسافة بعيدة لنقل الماء، ولا أعرف كمية الماء الكافية لأننا نستعملها في الاستحمام. مهما حاولت تنقل مياه، لن تستطيع توفير احتياجاتك في الاستحمام والطعام وأدوات المطبخ، فالاحتياجات تكون أكبر مما تنقل من احتياجاتك،"أصلاً محطة المياه لا توجد بها أنابيب أو سيارات تأتي إليها. السيارات تأتي بأنابيب بشكل مختلف، والاشتراك شديد عليها. نحن نسجل في المحطة لكي نتمكن من العمل لأننا لا نستطيع زيارة المحطة يومياً. إذا أتت سيارة في اليوم ستجد أنها تحتاج إلى وقود جديد. الواقع في المحطة صعب جداً."



شاهد أيضا.. شهداء وجرحى من منتظري المساعدات بقصف مدفعي للاحتلال وسط غزة

المعاناة التي نواجهها في توزيع المياه والمعاناة المتفاقمة لدى النازحين - إغلاق المعابر له الدور الأكبر أولاً، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات ومنها السولار والبنزين. نتحدث عن 25 إلى 28 عربة كنا ننقلها يومياً للنازحين لتوزيع المياه، لكن الآن نتحدث عن 8 إلى 10 عربات فقط بسبب شح الوقود وعدم دخول الوقود بسبب إغلاق المعابر وشح الإمكانيات والموارد التي تدخل عبر المعابر في قطاع غزة.

واقع المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي واقع عصيب جداً ومرير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وصعوبة توصيل هذه المياه سواء من مضخات ومحطات التحلية للمياه الصالحة للشرب، أو السيارات التي من المفترض أن تكون متواجدة في مخيمات النازحين وتوزع لهم المياه، والتي لم تتوافر لها الوقود والوسائل اللازمة لإمداد النازحين بالمياه الصالحة للشرب.

تتفاقم المعاناة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...