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على هامش قمة إيكو: وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الباكستاني

على هامش قمة إيكو: وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الباكستاني
الجمعة ٠٤ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي به نظيره الباكستاني محمد اسحاق دار على هامش قمة ايكو.

والتقى وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية، سيد عباس عراقجي، ومحمد إسحاق دار، وتشاورا على هامش القمة السابعة عشرة لرؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

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وقد وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى مدينة خانكيندي في جمهورية أذربيجان، صباح اليوم الجمعة، لحضور القمة السابعة عشرة لرؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من رئيس أذربيجان لحضور ولإلقاء كلمة في القمة السابعة عشرة لرؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وخلال هذه الرحلة، وبالإضافة إلى إلقاء كلمة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي، سيلتقي الرئيس أيضًا ببعض رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع.

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