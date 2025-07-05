وزير الاتصالات: إيران تصدت لحرب مركبة خلال العدوان الصهيوني

وقال هاشمي في تصريح خاص لقناة المسيرة، إن الهجمات السيبرانية كانت تهدف إلى تعطيل البنى التحتية الحيوية، إلا أن إيران نجحت في إحباطها بالكامل، مواصلةً تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع.

من جهته، أوضح المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد علي محمد نائيني، أن الجمهورية الإسلامية لم تستخدم كامل قدراتها الصاروخية خلال العدوان الأخير، حيث أطلقت نحو ألفي صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة.



وشدد نائيني على أن الرد الإيراني سيكون أقوى وساحقا في حال تكرر أي عدوان، محذرا العدو الصهيوني من تنامي القدرات العسكرية المتطورة لإيران.