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الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني على ايران جريمة حرب تستوجب محاسبته دوليا

الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني على ايران جريمة حرب تستوجب محاسبته دوليا
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه الفظيعة التي ارتكبها ضد الشعب الإيراني، لاسيما خلال العدوان الأخير الذي استهدف العاصمة طهران ومدنا إيرانية أخرى.

وقال بقائي، في منشور له على منصة "إكس" اليوم السبت، إن "الهجوم الإسرائيلي على مستشفى سجن إيفين في 24 يونيو 2025، والذي أسفر عن استشهاد 79 شخصا من المدنيين والموظفين والمارة، يشكل جريمة حرب موثقة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى أن الهجوم وقع أثناء تجمع عائلات السجناء لزيارة ذويهم، حيث حوصروا تحت الأنقاض ولقوا حتفهم نتيجة القصف الجوي.

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وأضاف بقائي"بعد أيام قليلة من توقف العدوان العسكري الصهيوني على وطننا، تتكشف أبعاد جديدة لجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو وقيادة الكيان في طهران"، مؤكدا أن "أي إنسان يمتلك ضميرا لا يمكنه التزام الصمت أمام هذا الظلم".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة الإدانة الدولية والمحاسبة القانونية للكيان الصهيوني، باعتباره كيانا معتديا ارتكب جرائم موثقة ضد الشعب الإيراني.

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