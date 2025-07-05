الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني على ايران جريمة حرب تستوجب محاسبته دوليا

وقال بقائي، في منشور له على منصة "إكس" اليوم السبت، إن "الهجوم الإسرائيلي على مستشفى سجن إيفين في 24 يونيو 2025، والذي أسفر عن استشهاد 79 شخصا من المدنيين والموظفين والمارة، يشكل جريمة حرب موثقة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى أن الهجوم وقع أثناء تجمع عائلات السجناء لزيارة ذويهم، حيث حوصروا تحت الأنقاض ولقوا حتفهم نتيجة القصف الجوي.

وأضاف بقائي"بعد أيام قليلة من توقف العدوان العسكري الصهيوني على وطننا، تتكشف أبعاد جديدة لجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو وقيادة الكيان في طهران"، مؤكدا أن "أي إنسان يمتلك ضميرا لا يمكنه التزام الصمت أمام هذا الظلم".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة الإدانة الدولية والمحاسبة القانونية للكيان الصهيوني، باعتباره كيانا معتديا ارتكب جرائم موثقة ضد الشعب الإيراني.