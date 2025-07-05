تركيا تخرج عن صمتها بشأن تقارير تصديرها بضائع إلى كيان الاحتلال

وأوضحت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية أن تركيا أوقفت رسميا، منذ 2 مايو 2024، جميع عمليات التصدير والاستيراد والعبور مع الإحتلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي أو وصول شحنة تجارية بين البلدين منذ ذلك التاريخ.

وأكد البيان أن آلية التجارة المفعلة بموجب بروتوكول التعاون بين تركيا وفلسطين ما تزال تعمل بفعالية لتلبية الاحتياجات الملحة لدولة فلسطين.

وجددت تركيا إدانتها الشديدة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، مؤكدة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني.

يذكر أن تركيا كانت قد أعلنت في مايو 2024 عن وقف تجارتها الثنائية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي، التي تبلغ قيمتها السنوية حوالي 7 مليارات دولار، حتى يتم تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة إلى قطاع غزة، وذلك عقب فرض قيود على 54 فئة من المنتجات التجارية مع "إسرائيل" في أبريل من نفس العام.