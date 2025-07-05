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شركات الطيران العربية تعود إلى أجواء إيران

شركات الطيران العربية تعود إلى أجواء إيران
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

ستُستأنف رحلات شركات الطيران العربية إلى إيران مع إعادة فتح المجال الجوي الإيراني. 

وتوقفت الرحلات الدولية إلى إيران عقب العدوان الصهيوني على البلاد في 23 يونيو 2025.

فأعلنت شركة "طيران الإمارات"، التي ألغت رحلاتها إلى طهران حتى 9 يوليو، عن استئناف نشاطها اعتبارًا من 10 يوليو .

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واستأنفت شركة "فلاي دبي" رحلاتها إلى بندر عباس، مشهد وطهران ابتداءً من 4 يوليو مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وستُجري التعديلات اللازمة على جدول الرحلات وسعة الحجز حسب الحاجة.

كما نصحت "فلاي دبي" عملاءها بزيارة موقع الشركة للتأكد من تحديث بيانات الاتصال ومراجعة حالة الرحلات قبل السفر.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "العربية للطيران" عن استئناف رحلاتها من الشارقة إلى طهران وشيراز اعتبارًا من يوم الأحد 6 يوليو، إضافة إلى رحلاتها إلى مشهد ولار.

وقد أفادت "العربية للطيران" الأسبوع الماضي بأنها ستستأنف تدريجيًا الرحلات التي أُوقفت سابقًا مع استمرار فتح المجال الجوي في المنطقة، داعية عملاءها لمتابعة آخر التحديثات وحالة الرحلات عبر موقع الشركة الإلكتروني.

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