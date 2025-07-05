السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين باكستان وأذربيجان

توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين باكستان وأذربيجان
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقّعت باكستان وأذربيجان، اتفاقية شراكة استثمارية بقيمة ملياري دولار أمريكي، تهدف إلى دعم وتنمية القطاع الاقتصادي في باكستان.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث وقع الاتفاق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحق دار، إلى جانب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، في خانكندي بأذربيجان.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب لقاء ودي بين شهباز شريف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وترفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

إقرأ أيضا| بزشكيان وعلييف يؤكدان تعميق علاقات الأخوة وتطوير التعاون الاقتصادي

وتتضمن الاتفاقية تعزيز الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف توسيع التعاون في مجالات متعددة، ما يعكس تطلعهما إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

روابط ذات صلة

باكستان تدين العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية

الرئیس بزشکیان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

الرئيس الإيراني يدعو للتحقيق في استخدام أجواء أذربيجان للاعتداءات الإسرائيلية