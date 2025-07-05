توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين باكستان وأذربيجان

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث وقع الاتفاق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحق دار، إلى جانب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، في خانكندي بأذربيجان.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب لقاء ودي بين شهباز شريف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وترفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف توسيع التعاون في مجالات متعددة، ما يعكس تطلعهما إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.