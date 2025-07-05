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تفكيك ذخائر طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال غرب ايران

تفكيك ذخائر طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال غرب ايران
السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة شرطة محافظة أردبيل شمال غرب إيران عن اكتشاف وتفكيك ذخائر تعود لطائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني، في إطار المهام الوقائية المنفذة خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً.

وأكد قائد شرطة المحافظة، اللواء جواد تقوي، في تصريح لوكالة "مهر"، أن وحدة الكشف والتفكيك تمكنت من التعامل مع ذخائر خطيرة لطائرة مسيرة هجومية تابعة للعدو، كانت قد تمكنت من اختراق الأجواء الإيرانية.

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة مهام أمنية نفذتها شرطة أردبيل بنجاح، شملت رصد وتوقيف عناصر على صلة بجهاز "الموساد"، وتنفيذ عمليات وقائية حالت دون وقوع هجمات أو أعمال تخريبية في المنطقة.

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وشدد اللواء تقوي على أن أجهزة الأمن الإيرانية على أتم الجهوزية للتصدي لأي تهديد خارجي، مؤكداً أن القوات الأمنية ستواصل رصد التحركات المشبوهة وإحباط مخططات الأعداء في الداخل.

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