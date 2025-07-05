وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، في بيان، إن الوزير عبد العاطي أجرى مساء الجمعة وصباح السبت، سلسلة اتصالات مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر بن حمد البوسعيدي، والفرنسي جان نويل بارو.

وأوضح البيان أن هذه المباحثات تناولت سبل تثبيت التهدئة، وتفعيل المسار الدبلوماسي لإيجاد تسوية شاملة ومستدامة للملف النووي الإيراني، بما يلبّي الشواغل الإقليمية عبر الوسائل السلمية، ويعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شملت الاتصالات التي أجراها عبد العاطي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وفي سياق متصل، بحث الوزير المصري مع المبعوث الأمريكي مستجدات وقف إطلاق النار في غزة، وملف الاسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد تثبيت التهدئة.

وأوضح أن تلك الاتصالات تأتي "في إطار توجيهات رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بتكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط".

وتناولت الاتصالات "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، وفق البيان.

كما تناولت "استئناف المسار الدبلوماسي والمفاوضات للتوصل لتسوية مستدامة حول البرنامج النووي الإيراني، على نحو يسهم في معالجة الشواغل عبر الطرق السلمية ويحقق التهدئة المنشودة وخفض التوترات في المنطقة".

وبحسب البيان، أشاد المسؤولون بـ"جهود مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، والدور الذي تضطلع به لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات وأرضية مشتركة، بما يلبي مصالح جميع الأطراف ويحقق التهدئة المطلوبة في هذا التوقيت الدقيق، دعما للأمن والاستقرار بالمنطقة".