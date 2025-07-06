جيش الإحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

وقال "الجيش" في بيان له: "تقرير أولي - رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد" حسب زعمه.

وأضاف البيان: "يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأشارت الجبهة الداخلية إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق محتلة مختلفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت وصحراء النقب، إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

جدير بالذكر أن حركة أنصار الله اليمنية تؤكد استمرارها في شن عمليات ضد إسرائيل، واستمرار الحظر على الملاحة الإسرائيلية في مسرح العمليات في البحر الأحمر تجاه باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، دعما لغزة ولرفع الحصار عنها.