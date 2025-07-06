السودان.. انقطاع مفاجئ للكهرباء عن معظم ولايات البلاد

وأفاد الموقع الإلكتروني "الراكوبة نيوز"، مساء اليوم السبت، أن قصفا استهدف الشبكة القومية للكهرباء ما تسبب في توقف الخدمة عن مناطق واسعة من البلاد.

وأكدت أنه رغم مرور ساعات على الانقطاع، لم تصدر الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أي بيان رسمي يوضح أسباب العطل أو يحدد توقيتات لإعادة التيار، وهو الأمر الذي أثار حالة من الإرباك والقلق بين المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتردي الخدمات الأساسية.

يشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، تعرضت ثلاث محطات كهرباء في السودان، لقصف بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار في أجزاء واسعة من العاصمة.

وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون" أن 3 محطات للكهرباء في مدينة أم درمان السودانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات دون طيار، ضمن هجمات لقوات "الدعم السريع" شملت محطات الخدمة في معظم المدن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة الخرطوم.

ونقل الموقع عن شركة الكهرباء في بيان لها، أن "محطات المرخيات التحويلية، والكلية الحربية التوزيعية، والمهدية التوزيعية تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية الخرطوم، مما زاد معاناة المواطنين وانقطاع الخدمات.

ويشار إلى أن محطة المرخيات تقع شمال غرب أم درمان، في الطريق المؤدي إلى الولاية الشمالية، فيما توجد محطة المهدية في الحارة 21، أما محطة الكلية الحربية فتقع في حي ود البخيت.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.