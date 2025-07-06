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فيديو غرافيك
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مع الحدث
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انقلاب الصورة
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جوّا الصندوق
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 06-07-2025
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/07/06/175179831749931600.mp4
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الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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