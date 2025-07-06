الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فضيحة جديدة: شركة استشارات دولية متورطة في تهجير سكان غزة

فضيحة جديدة: شركة استشارات دولية متورطة في تهجير سكان غزة
الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تحقيق خطير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، سلط الضوء على مخطط سري لتهجير سكان قطاع غزة.

وبحسب ما أورده البيان، فإن "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، تقف خلف تنفيذ المشروع تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية.

ووفقا للتحقيق، فإن المؤسسة تسببت بشكل مباشر حتى الآن في مقتل 751 مدنيا، وإصابة 4.931 آخرين، إلى جانب فقدان 39 شخصا، وسط مقاطعة من 130 منظمة إنسانية دولية، واتهامات باستخدامها كغطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع حظي بدعم مالي سري من جهات غربية وشركات أمنية أمريكية خاصة، إلى جانب ممارسات لوجستية مخالفة للمبادئ الإنسانية، ما أدى لاحقا إلى انسحاب شركاء من شركة BCG بعد انكشاف تفاصيل المخطط.

إقرأ أيضا.. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: 'أبو شباب وعصابته' أدوات للاحتلال ودمهم مهدور

وحذر المكتب الإعلامي من خطورة استمرار مثل هذه المشاريع التي تسوق جريمة التهجير القسري على أنها "حلول إنسانية"، محملا كل الجهات الضالعة أو الداعمة لهذه المخططات المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني، رغم العدوان والتجويع والإبادة، سيبقى متجذرا في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة، داعيا إلى محاسبة جميع المتورطين في هذه المؤامرات التصفوية بحق القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

معاریف: عملية "عربات جدعون" مُنيت بفشل ذريع

مجزرة جديدة وسط غزة تحصد 12 شهيدا جلُهم أطفال ونساء

جيش الإحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار 'غير مقبولة'