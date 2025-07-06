وقال عراقجي: إن الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي بدعمٍ كامل من الولايات المتحدة على إيران يُعدّ انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، وعملًا عدوانيًا أدى إلى استشهاد أو إصابة أكثر من 6000 شخص، بالإضافة إلى تدمير البُنى التحتية الحيوية والمنشآت النووية السلمية.

وأضاف: لا يوجد أي مبدأ قانوني يبرر استهداف المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومثل هذه الهجمات محظورة بموجب القانون الدولي.

وتابع: الشعب الإيراني بصموده أجبر المعتدين على وقف هجماتهم، وسيدافع عن نفسه بقوة في المستقبل أيضًا.

وقال: كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان الإسرائيلي، ومحاسبة هذا الكيان والولايات المتحدة على جرائمهما وانتهاكاتهما للقانون الدولي.

وختم عراقجي بالقول: ينبغي على مجموعة بريكس أن تؤدي دورها كمدافع عن التعددية والنظام العالمي العادل.