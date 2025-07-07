ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته ولاية نيوجيرسي: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال هذا الأسبوع".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه في حال إبرام الاتفاق، سيتم "الإفراج عن عدد لا بأس به من الرهائن المحتجزين داخل القطاع".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على إيجاد "تسوية سلمية طويلة الأمد" للنزاع مع إيران، حسب زعمه.

وجاءت هذه تصريحات ترامب عشية زيارة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، في وقت يتزامن مع تواجد وفد إسرائيلي في قطر للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وقال نتنياهو لدى صعوده الطائرة المتجهة إلى واشنطن: "نعمل على تحقيق اتفاق وفق الشروط التي اتفقنا عليها".

وأضاف: "أرسلت فريقا بتعليمات واضحة، وأعتقد أن الحوار مع الرئيس ترامب يمكن أن يسهم في دفع هذه الجهود نحو نتيجة نأملها جميعا".

في المقابل، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال في ظل وجود خلافات مع حماس، رغم الرد الإيجابي المبدئي على المقترح القطري، والذي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 قتيلا، وانسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتطالب حماس بـ"تعديلات طفيفة" على المقترح، وهو ما تقول مصادر إسرائيلية إنه لا يشكل عقبة مستعصية.