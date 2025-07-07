لافروف يؤكد على حل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا

ونقلًا عن وكالة تاس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها مساء الأحد، حول لقاء لافروف وعراقجي على هامش قمة مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل: "أكد الجانب الروسي مجددًا إدانته للهجوم العسكري الإسرائيلي والأمريكي على إيران، بما في ذلك قصف البنية التحتية للطاقة النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يُمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بالطرق السياسية والدبلوماسية".

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وأضافت وزارة الخارجية الروسية: أعربت موسكو عن استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين، بما في ذلك في إطار المبادرات الخاصة التي سبق أن اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق أن أدان المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وأعلنوا استعدادهم للتوسط في هذا الشأن.