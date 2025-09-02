بالفيديو..

الكوليرا تحصد الأرواح في دارفور وسط إنهيار النظام الصحي.. إليكم التفاصيل!

الخميس ٠٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
العالم
يوم بعد آخر تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان في ظل انتشار واسع لوباء الكوليرا وسط تحذيرات من كارثة صحية.

ففي إقليم دارفور، تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل مقلق، حيث يشهد عدد من المخيمات ومراكز النزوح انتشارا واسعا لوباء الكوليرا وسط نقص حاد في المياه النظيفة وانعدام الخدمات الطبية.

المنظمات الانسانية سجلت حتى الآن عشرات الوفيات وآلاف الإصابات خصوصا في مدينة طويلة الواقعة غرب مدينة الفاشر، التي تبعد عنها نحو ثمانية وستين كيلومترا، فيما لا تزال التحذيرات تتصاعد من تفش أكبر يهدد حياة الآلاف.

وتعاني مدينة الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، من حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ شهور، ما جعل الوصول الإنساني شبه مستحيل، في وقت يواجه فيه المدنيون نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب. وقد كشفت تقارير طبية محلية عن تدهور سريع للوضع الصحي، في ظل اكتظاظ المخيمات بالمصابين وغياب الإمكانيات الأساسية للعلاج.

شاهد أيضا.. الدعم السريع يطلق رسمياً حكومة موازية تتحدى السلطة بالخرطوم

وتشير منظمات محلية إلى أن معظم مخيمات النزوح أصبحت بيئة خصبة لانتقال الأمراض، في ظل عدم توفر المرافق الصحية، مع تفشي الكوليرا بصورة متسارعة تهدد بتكرار سيناريوهات كارثية مشابهة لما شهدته البلاد في أوقات سابقة.

وفي موازاة ذلك، يستمر التصعيد العسكري في مناطق عدة من البلاد، خصوصا في دارفور، حيث أودت المواجهات المسلحة والاعتداءات على المدنيين بحياة العشرات. وقد وثقت منظمات إنسانية مقتل عدد من المدنيين خلال محاولتهم الفرار من الفاشر، في حوادث وصفت بأنها جرائم ضد الإنسانية.

الى ذلك تزايدت التحذيرات من تدويل الصراع وتوسعة بشكل كبير وزيادة معاناة المواطنين بعد رصد مقاتلين أجانب يشاركون في القتال جنبا الى جنب مع قوات الدعم السريع وذلك ما ينذر بتحول الحرب إلى نزاع إقليمي ودولي معقد.

ويرى العديد من المراقبين ان الظروف المتردية على الأرض، وانعدام أي أفق لحل سياسي وانتهاء الحرب ينذران بكارثة إنسانية غير مسبوقة في وقت يواجه فيه ملايين السودانيين خطر المجاعة، والأوبئة، والنزوح القسري، دون أي استجابة دولية فعالة حتى الآن.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

