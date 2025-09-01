أمين عام مجلس التعاون الخليجي: 'إسرائيل' تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي

وأكد أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكا فاضحا لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد البديوي، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدما في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد الأمين العام، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.