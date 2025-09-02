تحذير أممي من تردي أوضاع الفاشر عاصمة شمال دارفور السودانية + فيديو

مع استمرار الحرب في السودان منذ أبريل نيسان عام 2023 تزداد رقعة تأثيرها على الإنسان في أقاصي البلاد الممتدة، في حين تظهر آثار تلك الصراعات على بعض المناطق التي ضلت تشهد أزمات متتالية في الصحة والغذاء، كما يشهد إقليم الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو شددت على ضرورة الحصول على هدنة كافية لمساعدة الفرق الأممية على مواجهة الأوضاع المأساوية في الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع بالكامل.

وقالت إن الأمم المتحدة تنتظر موافقة الدعم السريع لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، مشيرة إلى أن المنظمة حصلت على ضمانات من الجيش السوداني لكنها لا تزال تنتظر ردا مماثلا من قوات الدعم السريع.

إلى ذلك حذرت اليونيسف من أن أطفال الخرطوم الذين يتضورون جوعا باتوا جلدا على عظم بحسب ما قال ممثل المنظمة في السودان شيلدون يت، حيث يعني حوالي 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما أفاد برنامج الأغذية العالمي أن آلاف الاشخاص يواجهون خطر مجاعة وشيكة في الفاشر وسط ارتفاع شديد في أسعار المواد الأساسية.

ووفق البرنامج لم يعد أمام بعض العائلات سوى استهلاك العلف أو النفايات، في حين بلغ نقص التغذية مستويات مثيرة للقلق في أوساط الأطفال، حيث يعني نحو 40% من الأطفال دون الخامسة سوء تغذية حاد.

من جهتهم ناشد أطباء السودان العالم للمساهمة في فتح ممرات إنسانية لإنقاذ الفاشر حيث أن مستويات الجوع بلغت المرحلة الثالثة أي مرحلة الطوارئ، ما يعرض آلاف الأطفال والنساء إلى خطر الموت بالجوع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..