الرئيس الإيراني: على دول العالم تكثيف الجهود لوقف الجرائم في غزة

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥
١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
الرئيس الإيراني: على دول العالم تكثيف الجهود لوقف الجرائم في غزة
العالم
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن على جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، بذل جهود أكبر والتعاون بشكل جاد من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، ورفع الحصار، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة لسكان القطاع الأبرياء.

وجاء تصريح بزشكيان قبل ظهر اليوم الأحد خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء كل من إثيوبيا، إستونيا، جيبوتي، لاوس، كمبوديا، بوروندي، لاتفيا، ميانمار، ونيبال، حيث أعرب عن تمنياته لهم بالنجاح في أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لتعزيز العلاقات الودية والتعاون البنّاء مع جميع دول العالم.

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران مستعدة ومهتمة بتطوير العلاقات مع هذه الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، على أساس الاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن "سكان الأرض يعيشون على كوكب صغير ولديهم فرصة محدودة للحياة، لذا يجب أن نتعاون جميعاً من أجل السلام والاستقرار والرفاه للجميع".

وتطرق بزشكيان إلى استمرار وتصاعد "جرائم الكيان الصهيوني" ضد سكان غزة، واصفاً إياها بأنها "مذبحة غير إنسانية" تشمل منع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين بحجة الدفاع عن النفس، ومعتبراً أن "الفاجعة الأكبر هي ارتكاب هذه الجرائم أمام أعين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية".

من جانبهم، نقل السفراء الجدد تحيات قادة بلدانهم وتمنياتهم الطيبة للرئيس بزشكيان والشعب الإيراني، مؤكدين التزامهم ببذل كل الجهود لتعزيز العلاقات الودية وتوسيع التعاون البنّاء بين بلدانهم وإيران.

