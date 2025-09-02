قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا يلتقي قائد الجيش الإيراني

وقال اللواء حاتمي قال خلال لقائه الفريق مافوانيا إن البلدين يتشاركان على أساس موقف مضاد للاستعمار والاستكبار وسعي للعدالة، مع وجود العديد من القواسم السياسية المشتركة، خاصة على الساحة الدولية. وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب أفريقيا دائماً ما تدعمان بعضهما البعض وشعوب المظلومين، ويجب أن يستمر هذا المسار من أجل عودة النظام الدولي المبني على العدل والكرامة الإنسانية."

وأشار القائد العام للجيش إلى الموقف الشجاع للحكومة الجنوب أفريقية ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ورفعها شكوى ضد هذا الكيان إلى المحكمة الدولية، واصفاً هذه الخطوة بأنها شجاعة وتاريخية.

وأكد اللواء حاتمي أن شعوب غزة المظلومة اليوم بحاجة إلى دعم عملي من الحكومات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن النفوذ الأمريكي وبعض القوى الغربية جعل هذا الدعم مجرد شعارات لفظية أكثر منها أفعالاً، مما يسمح باستمرار الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان.

وخاطب القائد العام للجيش قائد قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا قائلاً: "إن الكيان الصهيوني وأمريكا انتهكا القوانين الدولية أثناء اعتدائهما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستخدما كل إمكانياتهما لضرب إيران، إلا أنهما لم يحققا أهدافهما، بل إن هزيمتهما أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية أجبرتهما على طلب وقف إطلاق النار. وفي هذه الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، كان الموقف الحازم لشعب جنوب أفريقيا في إدانة الكيان الصهيوني وأمريكا موقفاً شجاعاً ويستحق التقدير."

وأكد حاتمي أن القارة الإفريقية تحتل أولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وبطبيعة الحال، وبفضل التقارب السياسي والدولي بين البلدين، تحظى جنوب أفريقيا بمكانة خاصة.

وأضاف القائد العام للجيش أن هناك العديد من الإمكانيات المشتركة بين البلدين في العلاقات والتعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات العسكرية، معرباً عن أمله في تحويل هذه الإمكانيات إلى برامج عملية لتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، قدم الفريق رودزاين مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا، تحياته وتبريكات وزير الدفاع ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى شعب إيران، مؤكداً أن البلدين يشتركان في أهداف مشتركة ويقفان دوماً إلى جانب المظلومين والعزل في العالم.

وأضاف مافوانيا أنه يعبر عن تعازيه لشعبي غزة وفلسطين الذين يتعرضون للقصف وهم في طوابير توزيع الطعام، معتبراً هذا الفعل جريمة ويستنكرها بشدة.

كما أدان قائد قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا ممارسات الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، والتي تأتي في إطار سياسات الاستيطان المتواصلة، مشيراً إلى أن بلاده تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة.

وأكد الفريق مافوانيا أن الاحترام المتبادل بين إيران وجنوب أفريقيا قائم منذ زمن طويل، وأن بلاده تطمح إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات، خاصة العلاقات الدفاعية مع الجمهورية الإسلامية.

وختم قائلاً إن هذه الزيارة ليست زيارة عسكرية فقط، بل تحمل رسالة سياسية، وقد جاءت في أفضل توقيت للتعبير عن المشاعر القلبية لشعب إيران المحب للسلام.