حماس: تصريحات نتنياهو تستدعي وقف التطبيع ومواقف عربية للمواجهة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أضافت “حماس” في بيانٍ، أن هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، تشمل اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

وأشارت الحركة إلى أن تأكيد نتنياهو أنه في “مهمة تاريخية وروحية” لتحقيق هذه الرؤية الإجرامية يعكس حالة الجنون والهذيان التي تحكم سلوكه، فيما تقود الزمرة المتطرفة الحاكمة حرب إبادة وتجويع وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتسعى لتوسيع عدوانها ضد دول المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي لإدانة هذه التصريحات، والتحرك لِلجم نتنياهو وحكومته، ووقف حربه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في غزة، والتصدي لطموحاته في توسيع عدوانه بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في مقابلة مع قناة “آي 24″ الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه يقوم بـ”مهمة تاريخية وروحانية” وأنه مرتبط عاطفيًا بما وصفه بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”.

وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي ظل خطاب متصاعد لليمين المتطرف في إسرائيل يدعو إلى التوسع والضم، وصولًا إلى إقامة ما يصفونه بـ”إسرائيل الكبرى” التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات.