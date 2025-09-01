بوتين يطلع إبن سلمان على نتائج محادثاته الأخيرة مع ترامب

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:١٧ بتوقيت غرينتش
بوتين يطلع إبن سلمان على نتائج محادثاته الأخيرة مع ترامب
العالم
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي ويطلعه على نتائج محادثاته الأخيرة مع ترامب.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

وتابع البيان: " أطلع الرئيس الروسي خلال المحادثة الهاتفية (مع ولي العهد محمد بن سلمان) على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان: "تم مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي".

وبمبادرة من الرئيس الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين" مساء أمس الاثنين استمرت نحو 40 دقيقة تقريبا"، أطلع ترامب بوتين خلالها على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن الرئيسين أعربا خلال المحادثة عن دعمهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق فيما بينهما بشأن أوكرانيا وغيرها من القضايا الملحة المدرجة على الأجندة الدولية والثنائية".

المزيد..ترامب يسخر من "أجود أزياء زيلينسكي"!

وأضاف أوشاكوف: "الرئيس الروسي أشار مرة أخرى إلى أهمية الجهود التي بذلها دونالد ترامب شخصيا لإيجاد حلول تؤدي إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين وترامب ناقشا "ضرورة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي الجانبين الأوكراني والروسي، أي الممثلين المشاركين في المفاوضات المباشرة المذكورة".

واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين فلاديمير زيلينسكي وقادة دول الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب إنه لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي لاحق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في حال نجاح المفاوضات.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ترامب يعلن بدء ترتيبات لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي

ترامب يعلن بدء ترتيبات لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي

موسكو تكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب

موسكو تكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب

0% ...

آخرالاخبار

إسلامي: مفتشا الوكالة الذرية زارا إيران بإذن من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي

بالفيديو...انفجار عنيف بمدينة مصراتة الليبية

مجلس التعاون: مخطط «إسرائيل الكبرى» وهمٌ وتهديدٌ للأمن العربي

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

تلاميذ ايران يتألقون في معرض العلوم والاختراعات بالولايات المتحدة

إيران تحتفظ بلقب بطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب

إسقاط 32 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

هجوم على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

الجيش اليمني: العدو الصهيوني قد فتح أبواب الجحيم على نفسه

جيش الاحتلال يعترف بفشل عملية ’مركبات جدعون’ في غزة