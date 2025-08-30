محمد صلاح أفضل لاعب في رابطة المحترفين للمرة الثالثة

وأحرز المصري 29 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة ليقود ريدز الى الفوز بلقبه التاسع عشر في الدوري الممتاز ومعادلة الرقم القياسي.

وسبق لصلاح أن توّج بالجائزة في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

كما نال الدولي المصري جائزتي لاعب العام المقدمتين من رابطة الصحافيين ورابطة الدوري الممتاز في الأشهر الأخيرة.

واختير ايضا إلى جانب صلاح ضمن تشكيلة العام ثلاثة من زملائه وهم الهولنديان فيرجل فان دايك وراين غرافنبرخ والارجنتيني ألكسيس ماك أليستر.

كما تواجد في التشكيلة المجري ميلوش كيركيز المنضم من بورنموث الى ليفربول في حزيران/يونيو الماضي، إضافة الى ثلاثي أرسنال الفرنسي ويليام ساليبا، البرازيلي غابريال ماغالهايس وديكلان رايس.

واختير أيضا الحارس البلجيكي ماتس سيلز والنيوزيلندي كريس وود بعد عرضهما الشيّق مع نوتنغهام فوريست، إضافة الى مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر أيزاك الراغب بالرحيل عن الـ "ماغبايز"، بعد حلوله ثانيا في قائمة هدافي البرميرليغ.

ونال لاعب أستون فيلا مورغان رودجرز جائزة أفضل لاعب شاب بعد أدائه الذي شرّع له أبواب المنتخب الإنكليزي.

وفازت لاعبة أرسنال الإسبانية ماريونا كالدينتي بجائزة لاعبة العام بعد مساعدة فريقها على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

سجلت لاعبة الوسط الإسبانية 19 هدفا في جميع المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الأبطال وذلك في موسمها الأول في إنكلترا.