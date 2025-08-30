مباحثات عراقجي وعبد العاطي حول خطة "إسرائيل الكبرى" وأزمة غزة

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش
مباحثات عراقجي وعبد العاطي حول خطة
العالم
أجرى وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تناول التطورات الإقليمية والأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار المجازر في غزة، وأدانا بشدة الخطة غير القانونية والإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى السيطرة العسكرية على مدينة غزة وتهجير سكانها قسراً. كما أكدا على ضرورة الوقف الفوري للإبادة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

إقرأ أيضاً..عراقجي: هذا هو مفتاح حل القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة

من جانبه، استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره، أشار عراقجي إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة جدة، بناءً على طلب رسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الدول الأعضاء، معتبراً أن الاجتماع يمثل فرصة لتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات العدوانية للاحتلال، وعلى رأسها الخطة الخطيرة المسماة "إسرائيل الكبرى" الرامية إلى احتلال أراضٍ عربية وإسلامية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

إيران.. تفعيل الأوروبيين لآلية الزناد غير مشروع

إيران.. تفعيل الأوروبيين لآلية الزناد غير مشروع

عراقجي: استمرار التعاون مع الوكالة واحتمال اجتماع أوروبي قريب

عراقجي: استمرار التعاون مع الوكالة واحتمال اجتماع أوروبي قريب

عراقجي:سنبدأ مراجعة خارطة الطريق للعلاقات مع بيلاروسيا

عراقجي:سنبدأ مراجعة خارطة الطريق للعلاقات مع بيلاروسيا

0% ...

آخرالاخبار

في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال

علماء إيرانيون يطورون بشرة صناعية للإنسان

بالفیديو: أمين مجلس الأمن الأرميني يلتقي لاريجاني

ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

تعيين علي باقري مساعدا للشؤون الدولية في المجلس الأعلى للأمن القومي

اللغة الفارسية تغزو قلوب الأميركيين في جامعة برينستون

ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

صور تنشر لأول مرة لرئيس إيراني شهيد بدأ حياته بائعاً متجولاً!

الغماري: العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمرّ دون عقاب