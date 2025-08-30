مباحثات عراقجي وعبد العاطي حول خطة "إسرائيل الكبرى" وأزمة غزة

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار المجازر في غزة، وأدانا بشدة الخطة غير القانونية والإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى السيطرة العسكرية على مدينة غزة وتهجير سكانها قسراً. كما أكدا على ضرورة الوقف الفوري للإبادة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره، أشار عراقجي إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة جدة، بناءً على طلب رسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الدول الأعضاء، معتبراً أن الاجتماع يمثل فرصة لتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات العدوانية للاحتلال، وعلى رأسها الخطة الخطيرة المسماة "إسرائيل الكبرى" الرامية إلى احتلال أراضٍ عربية وإسلامية.