الجيش السوداني يتمكن من دحر قوات الدعم السريع غربي كردفان + فيديو

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش
العالم
إستطاع الجيش السوداني دحر قوات الدعم السريع في منطقة أم قعود غربي كردفان وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، في الأثناء نفت القوات المشتركة ما تردد من قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الفاشر شمال دارفور.

بعد حصار محكم على مدينتي بارا والنهود غربي السودان أعقب خروج معظم المواطنين منها استطاع الجيش السوداني تدمير متحرك كامل لقوات الدعم السريع في منطقة أم قعود شمال كردفان وتدمير 130 مركبة والاستيلاء على 92 سيارة بحالة جيدة.

ويعتبر هذا الانتصار تمهيدا للمرحلة المقبلة للوصول إلى دارفور، لكن مع دخول الخريف تتباطىء الخطى للسيطرة الكاملة على الولاية رغم اعتماد الجيش السوداني على الهجوم بالمسيرات والطيران الحربي.

في الأثناء اكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الفاشر إلا أن القوات المشتركة نفت ذلك وأكدت السيطرة الكاملة للجيش السوداني وقواتها على المطار.

وعلى أثر الهزيمة التي تلقتها قوة الدعم السريع بشمال كردفان قامت بالهجوم مجددا على معسكر أبو شوكة للنازحين بشمال دارفور، ما أدى لمقتل 20 شخصا، 5 منهم من أسرة واحدة، إضافة لإصابة 32 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء.

تقدم للجيش السوداني في جميع المحاور بما فيها شمال كردفان وجنوبها أيضا وكذلك في دارفور.. ولكن محور الأوضاع الإنسانية خاصة في مدينة الفاشر يبقى محورا مهما نسبة لتدهور الأوضاع بصورة مريعة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

