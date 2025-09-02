البرهان يتوعد بمواصلة قتال 'الدعم السريع'

وأضاف البرهان، في تصريحات له أن "هذه المعركة مستمرة حتى نثأر للشعب السوداني. نعاهد الشهداء أن هذه الراية لن تسقط ولن تقوم لهذا التمرد قائمة.. ولا في زول في السودان عنده قابلية أنه يشوف المتمردين وسط السودانيين".

وقال البرهان إن الشعب السوداني ليس لديه قابلية في أن يرى "هؤلاء المتمردين"، موضحا: "هؤلاء الناس دمروا السودان، ما في طريقة تانية للتعايش معهم ولا نشوفوهم".

وأشار البرهان إلى الدمار الذي ألحقته المليشيا الإرهابية في السودان، مجدداً عزم القوات المسلحة على حسم ودحر المليشيا الإرهابية المتمردة والقضاء عليها.