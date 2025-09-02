البرهان يتوعد بمواصلة قتال 'الدعم السريع'

قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن الجيش السوداني سيواصل قتاله ضد قوات الدعم السريع، متهما هذه القوات بتدمير السودان.

وأضاف البرهان، في تصريحات له أن "هذه المعركة مستمرة حتى نثأر للشعب السوداني. نعاهد الشهداء أن هذه الراية لن تسقط ولن تقوم لهذا التمرد قائمة.. ولا في زول في السودان عنده قابلية أنه يشوف المتمردين وسط السودانيين".

وقال البرهان إن الشعب السوداني ليس لديه قابلية في أن يرى "هؤلاء المتمردين"، موضحا: "هؤلاء الناس دمروا السودان، ما في طريقة تانية للتعايش معهم ولا نشوفوهم".

السودان: مقتل 17 شخصاً في قصف لـ'الدعم السريع' على مدينة الفاشر


وأشار البرهان إلى الدمار الذي ألحقته المليشيا الإرهابية في السودان، مجدداً عزم القوات المسلحة على حسم ودحر المليشيا الإرهابية المتمردة والقضاء عليها.

