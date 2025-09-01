مشاورات بين وزيري الخارجية الايراني والسعودي في جدة

وفي هذا اللقاء، استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الاوضاع المقلقة في غزة والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لوقف الاعتداءات فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومواجهة مشاريع الكيان الاحتلالية الخطيرة.

كما تم في الاجتماع ومناقشة وتقييم آخر تطورات العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للتواصلات الأخيرة، وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية.

وأكد عراقجي وفرحان أيضا على الدور المهم للتعاون الإيراني السعودي في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشكيل نظام قائم على الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.