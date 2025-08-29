الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح باطل ولن نسلم السلاح

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح باطل ولن نسلم السلاح
العالم
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب اللبناني حسين الحاج حسن ان "​الحكومة اللبنانية​ ارتكبت خطأ جسيما، لا بل خطيئة كبرى باتخاذها قرار ​حصرية السلاح​ في 5 و7 آب، لقد تجاوزت خطاب القسم والبيان الوزاري وكل قضايا اللبنانيين وتجاهلت العدوان الاسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى وموضوع الأسرى وخضعت للإملاءات الأميركية ولمطالب العدو الصهيوني".

واكد ان "قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لاى سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فان قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أننا لن نسلم السلاح".

إقرأ أيضاً..نزع سلاح حزب الله .. فخ امريكي اسرائيلي مزدوج للبنان

واعتبر أن "هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها او للمعالجة اذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط".

وسأل "كيف تسلم الحكومة الاسير الصهيوني ولديها العديد من الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين".

واضاف "نحن الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول ​استراتيجية أمن وطني​ تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار"، لافتا الى ان "موقفنا واضح نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني. المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق".

