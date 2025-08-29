الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح باطل ولن نسلم السلاح

واكد ان "قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لاى سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فان قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أننا لن نسلم السلاح".

واعتبر أن "هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها او للمعالجة اذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط".

وسأل "كيف تسلم الحكومة الاسير الصهيوني ولديها العديد من الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين".

واضاف "نحن الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول ​استراتيجية أمن وطني​ تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار"، لافتا الى ان "موقفنا واضح نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني. المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق".