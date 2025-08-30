وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش
وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة
بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد الجانبان الخطورة البالغة للوضع الراهن وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتردي الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق وصل إلى المجاعة.

واستعرض وزير الخارجية المصري مع نظيره الإسباني صفقة وقف إطلاق النار المطروحة التي تستند إلى عناصر مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الكيان الإسرائيلي، وأن المقترح الوحيد المطروح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة مفاوضات للتوصل لتسوية شاملة ووضع حد للحرب، وإطلاق سراح عدد من الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما تلقى محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، يوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً، من خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني.

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

