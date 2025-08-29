السفارة الايرانية تعليقا على كلام براك: السياسات الأميركية الغارقة في العنجهية مثيرة للشفقة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش
السفارة الايرانية تعليقا على كلام براك: السياسات الأميركية الغارقة في العنجهية مثيرة للشفقة
العالم
وصفت السفارة الايرانية في بيروت في تعليق على تصريحات المبعوث الاميركي توم براك من قصر بعبدا، السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية وازدراء الشعوب، بانها مثيرة للشفقة، وقالت: هنالك "بون شاسع" بين نهجنا ونهجهم.

واعتبرت السفارة الايرانية اعتبرت في بيان حول تصريحات المبعوث الاميركي توم براك من قصر بعبدا، بانه "مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية وازدراء الشعوب، كما هو حال القائمين عليها.

اقرأ ايضا: توم باراك يشتم الصحفيين.. اهدأوا ولا تتصرفوا بطريقة حيوانية + فيديو

وجاء في البيان انه "بونٌ شاسع" يفصل بين نهجهم ونهجنا، تجلّى بوضوح في مشهدين متناقضين: امين المجلس الاعلى للامن القومي الدكتور علي لاريجاني الذي ظهر على المنابر والشاشات اللبنانية بمناقشات اتسمت باللباقة والكياسة، مجيبًا بجرأة ورحابة صدر حتى على أكثر الأسئلة حِدّة؛ في مقابل الموفدين الأميركيين الذين ترى رجالهم يوجهون الاهانات والألفاظ النابية إلى الصحافيين، فيما تطلق نساؤهم تصريحات رخيصة تفتقر إلى الأدب، كاشفةً عن حقدٍ أعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم".

