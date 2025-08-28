إيران.. عودة مفتشي الوكالة الدولية لا يعني استئناف العمل معها

واعلن عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وبهدف الإشراف على استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.



كما اكد أن أي نص لاتفاق إطار التعاون الجديد بين الطرفين لم يحصل بعد على الموافقة النهائية.





من جهته اعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفتشي الوكالة سيشرفون على استبدال الوقود في محطة بوشهر وقال إن أي عمليات تفتيش إضافية ستتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة.

