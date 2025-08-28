تشاهدون في برنامج بانوراما..

إيران.. عودة مفتشي الوكالة الدولية لا يعني استئناف العمل معها

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش
إيران.. عودة مفتشي الوكالة الدولية لا يعني استئناف العمل معها
العالم
يناقش بانوراما في ملفه تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها وقال إن العمل لا يزال جاريا لوضع إطار لذلك.

واعلن عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وبهدف الإشراف على استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.

كما اكد أن أي نص لاتفاق إطار التعاون الجديد بين الطرفين لم يحصل بعد على الموافقة النهائية.


شاهد أيضا.. أوليانوف: أوروبا لا تمتلك أي استراتيجية للخروج من مأزق آلیة الزناد ضد ايران



من جهته اعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفتشي الوكالة سيشرفون على استبدال الوقود في محطة بوشهر وقال إن أي عمليات تفتيش إضافية ستتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

جنيف؛عاصمة المحادثات النووية الجديدة بين ايران وأوروبا

جنيف؛عاصمة المحادثات النووية الجديدة بين ايران وأوروبا

ايران والكويت بصدد تسهيل التبادل التجاري البري بينهما

ايران والكويت بصدد تسهيل التبادل التجاري البري بينهما

أوليانوف: أوروبا لا تمتلك أي استراتيجية للخروج من مأزق آلیة الزناد ضد ايران

أوليانوف: أوروبا لا تمتلك أي استراتيجية للخروج من مأزق آلیة الزناد ضد ايران

ايران:أعيدوا الاعتداء لتروا رؤوسا حربية لم تروها من قبل

ايران:أعيدوا الاعتداء لتروا رؤوسا حربية لم تروها من قبل

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!