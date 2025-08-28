الشرطة الايرانية تعلن القضاء على 8 إرهابيين في إيرانشهر+فيديو

وخلال عملية محكمة نفذتها قوات الامن الداخلي الايرانية بدعم من الجهات الأمنية والاستخباراتية، تم القضاء على 8 من الإرهابيين الذين استشهد على يدهم موظفو نقطة الشرطة في دامن بمدينة إيرانشهر، كما تم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.

km

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف ان الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الارهابيين تم سرقتها من شهداء نقطة الشرطة في دامن خلال العملية الاجرامية يوم الجمعة.

وهاجم يوم الجمعة مسلحون مجهولون سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية، حيث ادى الهجوم الارهابي الى استشهاد واصابة عدد من الضباط.

km

وأعلن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان عن الحادث قائلاً: قبل ساعة، هاجمت عناصر إرهابية دوريیتین للشرطة في نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، واللتان كانتا منشغلتين بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر.