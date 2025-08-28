قائد عسكري ايراني: أمن مستدام يسود الحدود المشتركة مع أفغانستان

وصرح العميد محمودي اليوم الأربعاء خلال لقائه حاكم مدينة تايباد، بأن جاهزية وقدرات جميع القوات المسلحة في هذه النقطة من البلاد أمر لا يخفى على أحد؛ مؤكدا أن المراقبة والرصد والمتابعة للحدود الشمال شرقية تتم على مدار الساعة باستخدام معدات وإمكانات إلكترونية متطورة.

كما نوه هذا القائد العسكري بأن سكان المناطق الحدودية هم حراس الحدود الحقيقيون، وأن التفاعل والتعاون القائم بينهم وبين القوات المسلحة أدى إلى ترسيخ الأمن المستدام في هذه المناطق.

وتابع العميد محمودي: إن قوات حرس الحدود بإشرافهم الشامل على الحدود الشرقية، يواصلون المضي على مبادئ الثورة ولن يسمحوا بأي شكل من أشكال انعدام الأمن داخل المناطق الحدودية للبلاد.