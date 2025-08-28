قائد عسكري ايراني: أمن مستدام يسود الحدود المشتركة مع أفغانستان

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
قائد عسكري ايراني: أمن مستدام يسود الحدود المشتركة مع أفغانستان
العالم
صرح قائد قوات حرس الحدود الايراني في مدينة تايباد (محافظة خراسان الرضوية/شمال شرقي البلاد) العميد محمد محمودي: إن أمنا مستداما يسود الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان وذلك بفضل تضحيات القوات المسلحة الإيرانية.

وصرح العميد محمودي اليوم الأربعاء خلال لقائه حاكم مدينة تايباد، بأن جاهزية وقدرات جميع القوات المسلحة في هذه النقطة من البلاد أمر لا يخفى على أحد؛ مؤكدا أن المراقبة والرصد والمتابعة للحدود الشمال شرقية تتم على مدار الساعة باستخدام معدات وإمكانات إلكترونية متطورة.

إقرأ أيضاً.. اعتقال عميلين للموساد في محافظة خراسان الشمالية

كما نوه هذا القائد العسكري بأن سكان المناطق الحدودية هم حراس الحدود الحقيقيون، وأن التفاعل والتعاون القائم بينهم وبين القوات المسلحة أدى إلى ترسيخ الأمن المستدام في هذه المناطق.

وتابع العميد محمودي: إن قوات حرس الحدود بإشرافهم الشامل على الحدود الشرقية، يواصلون المضي على مبادئ الثورة ولن يسمحوا بأي شكل من أشكال انعدام الأمن داخل المناطق الحدودية للبلاد.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لاريجاني: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في قوة البلاد

لاريجاني: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في قوة البلاد

وزير العدل الإيراني: عودة المهاجرين الأفغان تتم بشكل ايجابي ولائق

وزير العدل الإيراني: عودة المهاجرين الأفغان تتم بشكل ايجابي ولائق

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!